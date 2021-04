102.000ste en daarmee laatste steen Namenmonument gelegd: "Veel mooier dan ik ooit had verwacht"

Het was bouwkundig en logistiek een hele toer om de stenen precies zo uit te leveren en in te metselen zodat alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust op alfabetische volgorde een plekje kregen in het monument in het Weesperplantsoen. Al die stenen en namen gingen dus door de handen van zes metselaars.

'Dan ga je ook wel op de namen letten en op de leeftijden", vertelt een van hen. "Kinderen van een paar maanden, een jaar oud, twee jaar. Ja, dan ga je toch wel nadenken. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren."



Het voorlopige eindresultaat kan ook architect Daniel Libeskind bekoren, vertelt Johan van Lierop die samen met zijn leermeester verantwoordelijk was voor het ontwerp: "Je kan dat van tevoren nooit voorspellen, hoe het er in de werkelijkheid uitziet, maar dit is echt fantastisch."

In september moet alles klaar zijn en is het monument na vijftien jaar en veel verzet ook uit de buurt, toegankelijk voor het publiek. Initiatiefnemer Jacques Grishaver vertrouwt erop dat de meeste Amsterdammers de plek in hun hart gaan sluiten: "Iedereen die hier is geweest, iedereen is verbaasd. Die zegt: het is werkelijk uniek, het ziet er prachtig uit. En dat heb ik zelf ook. Ik vind het veel mooier dan ik ooit had verwacht."