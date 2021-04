Ajax-trainer Ten Hag twijfelt nog over rechtsback; Stekelenburg: "Ik ben hersteld"

Voor Ajax wacht morgen een heel belangrijk duel in de Europa League. Na de 2-1 thuisnederlaag tegen AS Roma moet er gewonnen worden in Stadio Olimpico. Keeper Maarten Stekelenburg keert terug onder de lat tegen zijn oude club. "Ik ben hier niet om hen te laten zien wat ik kan, ik ben hier om door te gaan met Ajax."

Rechtsback Devyne Rensch is geschorst. Ten Hag liet op de persconferentie niet los wie hem vervangt. "We hebben verschillende mogelijkheden. We kunnen Sean Klaiber opstellen, we kunnen Jurriën Timber doorschuiven vanuit het centrum, maar we hebben ook zijn broertje Quinten Timber meegenomen. Het hangt af van de fitheid en wat we morgen tactisch nodig hebben in de wedstrijd."

Trainer Erik ten Hag kan beschikken over een fitte selectie. "Iedereen die mee is, is fit", geeft hij aan. Dat betekent dat centrale verdediger Perr Schuurs en spits Brian Brobbey ook weer inzetbaar zijn in Rome. Beide spelers misten zondag de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk.

"Uit of thuis doet niet ter zake. Het veld is even groot en je begint met elf tegen elf"

Dat Ajax in Rome speelt maakt voor Ten Hag niet uit. "Ik richt me op de speelwijze. Uit of thuis doet niet ter zake. Het veld is even groot en je begint met elf tegen elf. Ik moet me richten op de kracht van mijn ploeg."

Maarten Stekelenburg

Eerder vandaag werd bekend dat Stekelenburg morgen weer kan spelen. "Ik ben hersteld. Ik had last van mijn knie, maar het was geen spierblessure", zegt de 38-jarige Haarlemmer.

Stekelenburg speelde twee seizoenen bij AS Roma (2011-2013) en keepte 48 wedstrijden bij de Romeinen. Over die tijd: "Het was heel leerzaam en ook moeilijk. Maar ik heb het prima naar mijn zin gehad hier." Hij heeft geen bewijsdrang richting de club: "Ik ben hier niet om hen te laten zien wat ik kan, ik ben hier om door te gaan met Ajax."