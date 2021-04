Kinderen in Zaanstad ruimen een week lang zwerfafval op

De vijfjarige Lotte is niet op haar mondje gevallen. Ze weet heel goed waarom ze met haar ouders is gekomen. "Om vuil weg te halen", zegt ze resoluut. Volgens haar moeder wil ze dat al heel lang; sinds ze op tv gezien heeft hoe slecht zwerfafval is voor de natuur en de dieren.

Ook de evenoude Sanna heeft een missie om haar buurt schoner te maken. Zelf zou ze nooit zomaar iets op straat gooien. Samen met haar broer en haar moeder gaat ze komende week aan de slag. En oma, die ook mee is gekomen, zegt dat ze regelmatig op afvaljacht is. "Het is toch niet te geloven wat mensen allemaal op straat gooien."

De wethouder is ook even langsgekomen. Gerard Slegers: "Het is toch prachtig dat die jonge kinderen zo enthousiast zijn en dat ze door hun ouders gestimuleerd worden om afval in de bakken te doen." Zwerfafval leidt namelijk tot verloedering en kan in het ergste geval ziektes veroorzaken.

Op 21 april brengen de kinderen de grijper terug en kunnen ze de kleurplaat inleveren. Die dag zijn er allerlei activiteiten, de jonge afvalrapers kunnen bijvoorbeeld hun kennis laten testen bij het afvalrad. Iedereen krijgt een cadeautje, maar de mooiste kleurplaat wordt beloond met een cadeaubon. Van de mooiste tekening laat Zaanstad vervolgens een poster maken. Die posters worden geplakt op afvalbakken en op plekken waar mensen veel sigaretten op de grond gooien.