Nachtelijk visverzetje krijgt 'onvergetelijke wending': boot zinkt binnen drie minuten

Justin (28) en zijn vismaat uit Egmond aan Zee zijn er nog beduusd van. Wat een rustig nachtelijk verzetje had moeten worden voor de kust van IJmuiden, kreeg een 'onvergetelijke' wending: "In hooguit drie minuten zagen we ons visbootje zinken en moesten we overstappen op een reddingsvlot."

Afgelopen nacht voeren de twee vrienden nietsvermoedend de IJmuidense haven Seaport Marina uit de Noordzee op, om te gaan vissen op kabeljauw. Ten noorden van de Noordpier merkt Justin dat het mis ging: de boot maakt in rap tempo water. "Wat ik dacht? Wat wordt dit een kut ochtend", moet hij er een paar uur later smakelijk om lachen. "Het bijzondere is dat de boot net nieuw is. Het was pas de tweede vaart om te gaan vissen, dus dit verwacht je toch niet? Het is echt gissen op dit moment. Misschien een constructiefout? We weten het echt niet." De nachtelijke reddingsactie werd uitgevoerd door de KNRM post in Wijk aan Zee, IJmuiden en de Kustwacht:

KNRM-redders Walter Schol en Tom Otten kijken net als de vissers terug op een avontuurlijke ochtend. Schol: "Als je pieper gaat en ziet dat het gaat om een zinkend schip, dan giert de adrenaline meteen wel door je heen. Je schiet in je kleren en je zorgt dat je heel snel naar IJmuiden komt", aldus het bemanningslid. Op de boot hoort Schol de vissers roepen over de marifoon. "Ik hoorde: 'we zinken, we zinken en moeten nu van boord af!' Dan hoor je de ernst en zorg je dat je zo snel als mogelijk los bent van de kade om te gaan varen."

Als schipper Tom Otten arriveert bij de visboot, spot hij de mannen dobberend in hun reddingsvlot. "Ze hadden hun telefoonlampje aangezet, dus we konden ze goed vinden. We hebben de boot voorts langszij gezet en via de klep de mannen aan boord gehaald. Toen merkten we wel dat ze heel erg opgelucht waren. En wij ook natuurlijk." Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de boot heeft kunnen zinken. Niettemin gaan de mannen er de volgende keer gewoon weer op uit. "Natuurlijk, zodra het kan gaan we gewoon weer vissen hoor. We laten ons niet zo snel uit het veld slaan."

