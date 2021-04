Hoger beroep Milica van Doorn: familieleden tasten nog altijd in het duister

Het hoger beroep in de zaak van de vermoorde Milica van Doorn uit Zaandam start vandaag in het Gerechthof in Amsterdam. Hüseyin A. werd op 11 december 2018 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van het destijds 19-jarige slachtoffer.

Het 19-jarige slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef lang onopgelost.

Door de jaren heen pakte de recherche het onderzoek bij nieuwe aanwijzingen telkens weer op. Na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in november 2017 kwam A. naar voren. Hij heeft altijd ontkend en zei dat hij destijds een seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou verklaren dat zijn sperma in het lichaam van de jonge vrouw is gevonden.

Emeritus-pastoor Jan Broersen vond Milica destijds.

