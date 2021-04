Senioren hebben grootse woonplannen met verlaten fabriek

Obdammers Fred Stuifbergen (80) en Peter Mes (68) besloten in actie te komen. Een locatie hebben ze al. De voormalige timmerfabriek van bouwbedrijf Mulder Obdam dat sinds het faillissement al jaren leeg staat. "Je kan hier makkelijk twintig appartementen bouwen of een reeks huisjes. En dan is dit een prettige buurt om te wonen, midden in het centrum. Met vlakbij de supermarkt, het station, de kerk en het dorpshuis. We zijn bezig om dat te realiseren. Bovendien laten we ook woningen achter, wat goed is voor de doorstroming", legt Fred Stuifbergen uit.

Reactie wethouder Rosalien van Dolder - gemeente Koggenland

Er is in Obdam, en in meerdere dorpen in onze gemeente, helaas een tekort aan bijna alle type woningen. Dus ook aan seniorenwoningen. Dit heeft onze volle aandacht. Vorig jaar hebben we in Obdam nog dertien appartementen gerealiseerd in Polderstaete.



Recentelijk hebben we een vergunning verleend voor de realisatie van vier appartementen aan de Dorpsstraat 132 en zeven appartementen aan de Dorpsstraat 111. En natuurlijk ligt in Obdam het grote woningbouwplan Tuindersweijde. In de eerste fase zijn ook daar seniorenwoningen gepland.



We zijn al in gesprek met de eigenaar van de oude Timmerfabriek aan de Handelskade. Daar zouden een aantal appartementen gerealiseerd kunnen worden. De Woonschakel wordt hier ook bij betrokken. Hoewel dit plan dus niet nieuw is, ga ik natuurlijk graag met beide heren in gesprek! Misschien tijdens een wandeling door het mooie Obdam.