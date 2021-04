Erehaag voor overleden ambulanceverpleegkundige Chris

De ambulanceverpleger Chris Mes is woensdagmiddag per ambulance vanaf zijn woonplaats Zwaag naar de uitvaartceremonie in het crematorium in Hoorn gebracht. Zijn collega’s vormden een erehaag om hem te begeleiden.

Erehaag voor ambulanceverpleegkundige Chris Mes - Foto's: Inter Visual Studio

Chris was bij veel ambulancediensten een vertrouwd gezicht. Op 7 april overleed hij onverwachts op 41-jarige leeftijd. Onder grote belangstelling van zijn collega's, allen in uniform, werd hij vanaf zijn woning aan de Dijkgraaf in Zwaag per ambulance overgebracht naar het crematorium. Er was rond de 100 man bij aanwezig. Bij het opstellen voor de erehaag droegen ze een chirurgisch mondkapje. Het was een mooi afscheid, zegt een collega die erbij aanwezig was. "Hij deed bij ons veel en was bij zo veel mensen betrokken."

