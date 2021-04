Verbouwd zwembad Sijsjesberg nog deze maand open, aantal bezoekers blijft beperkt

Het Huizer openluchtzwembad Sijsjesberg gaat over twee weken weer open. Net als een jaar geleden gelden er vanwege het coronavirus nog een aantal strenge regels: zo mogen er maximaal negentig mensen tegelijkertijd naar binnen.

Het Huizer zwembad gaat normaal gesproken pas later open, maar de afgelopen weken klonken er veel vragen of het zwembad eerder open kon. Vanwege de coronaregels moeten overdekte zwembaden de deuren nog gesloten houden, een vroege opening van de Sijsjesberg was daarom voor veel zwemmers erg welkom. Een petitie om het zwembad vorige maand al open te krijgen werd meer dan vijfhonderd keer getekend.

Dat bleek toen nog niet te kunnen, omdat het entreegebouw van het zwembad nog verbouwd werd, maar beloofd werd dat het zwembad zo snel mogelijk daarna weer open kon.

Dat gaat nu dus gebeuren, maar wel gelden er nog beperkende maatregelen. Bezoekers moeten van te voren reserveren en er mogen maximaal negentig mensen tegelijkertijd naar binnen. Reserveren kan door vooraf een kaartje te kopen.

Op de fiets

Het zwembad roept bezoekers op om de komende tijd zoveel mogelijk op de fiets te komen. Omdat naast het zwembad nog de coronateststraat van de GGD staat, is er weinig parkeerplek. Het zwembad zorgt voor extra verkeersregelaars om bezoekers die wel met de auto komen naar een parkeerplekje te wijzen. Wel wordt gewaarschuwd dat handhavers eventueel een boete uitdelen als de regels niet goed worden negeleefd.