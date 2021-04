Na het nieuws dat D66 een intern MeToo-onderzoek start naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Sidney Smeets, wordt er steeds meer bekend over de privéberichten die het Kamerlid naar jongemannen en zelfs minderjarige jongens stuurde. "Ik heb heel lang niets gezegd, omdat Smeets een groot figuur is, nu zelfs Kamerlid", zegt de 18-jarige Jens Bosman tegen AT5.

Bosman was minderjarig toen hij van de inmiddels 45-jarige Smeets online privéberichten kreeg. "Bij mij was het een bericht of ik zin had om langs te komen op zijn kantoor. Ik was vijftien en net politiek actief en jong, ik dacht het zal allemaal wel. Ik was niet geïnteresseerd en liet dat blijken. Ik heb daar geen sterke herinneringen aan want ik ging er niet op in."

"Je voelt je machteloos"

"Het was tot nu toe heel lastig om erover te praten en ermee naar buiten te komen, want je voelt je machteloos", vertelt de 20-jarige Quinten. "Ik heb twee keer met hem afgesproken, de eerste keer was ik zeventien. Toen zijn we wat gaan eten en naar de film gegaan. Toen is er niks gebeurd. De tweede keer was ik achttien. Toen heeft hij geprobeerd om voetje te vrijen, maar meer niet want ik wist niet wat ik moest doen. Na het diner met het voetje vrijen gingen we naar de film, toen probeerde hij me een beetje te aaien. Ook hier wist ik niet echt hoe ik moest reageren."

Toen zij na de film iets met elkaar gingen drinken, waren er ook vrienden van Quinten bij. "Die zagen dat het niet helemaal oké was. Ik vertelde een van mijn vrienden dat ik vroeg naar huis wilde en hij heeft me naar buiten gebracht. Als ik nadenk over hoe het anders had kunnen lopen... Ik ging erin mee uit angst. Het is een trauma, ik stopte het weg maar nu merk ik dat veel onverwerkt is."

"Net binnen de wet"

Beiden zeggen dat de advocaat bij hen altijd net binnen de wet handelde. Bosman: "Hij is elke keer net niet expliciet genoeg om het legaal te houden. Hij weet heel goed wat hij doet. Dat zorgt er ook voor dat je snel aan jezelf gaat twijfelen. Doet hij wel echt iets fout of ben ik gek? Daarom is het zo belangrijk dat deze verhalen nu naar buiten komen."

Smeets zei vandaag in een reactie op de website van D66 geschrokken te zijn van de berichten en dat hij zich "altijd gedragen heeft binnen de wetten die in Nederland gelden". Quinten: "Hij kan niet vervolgd worden, maar het is natuurlijk goed voor jongens die mogelijk in de toekomst benaderd worden, dat er nu toch consequenties komen. Dat hij zich realiseert dat hij fout zit. Het is natuurlijk zorgelijk dat iemand die dit systematisch doet, überhaupt in deze functie is gekomen. D66 heeft niet genoeg naar Sidney Smeets gekeken."

Beiden hopen dat D66 de verantwoordelijkheid neemt en Smeets uit de Kamer zet. Quinten: "Ik denk dat deze man gevaarlijk kan zijn of al is tegenover andere jongens zoals ik."