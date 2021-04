Amsterdam betaalt mee aan fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof

De gemeente Amsterdam investeert 250.000 euro in een fabriek voor duurzame kerosine waarmee vliegtuigen op Schiphol kunnen worden getankt. De bouw van de fabriek moet in 2025 beginnen. Jaarlijks zal er 50.000 ton synthetische kerosine worden geproduceerd, een duurzaam mengsel van koolstofdioxide en waterstof.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De duurzame kerosine is volgens de gemeente cruciaal om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kleiner te maken. De brandstof die nu nog in vliegtuigen wordt gepompt komt van fossiele bronnen, zoals aardolie. De fabriek komt te staan in het Amsterdamse havengebied bij een kerosinepijplijn die al naar Schiphol loopt.

Eerste vlucht

Vliegtuigen kunnen en mogen niet volledig getankt worden met synthetische kerosine, maar zover is het ook nog lang niet. In januari vloog er voor het eerst een vliegtuig van KLM met een beetje synthetische brandstof naar Madrid. De Boeing 737-800 werd met 500 liter duurzame kerosine gevuld, de rest van de tank werd gevuld met gewone kerosine.

De fabriek in het Amsterdamse havengebied moet in 2027 klaar zijn.