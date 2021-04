589 coronaboetes uitgedeeld in Hoorn: 'Maar grootste deel houdt zich aan de regels'

Door de politie en de handhavers van de gemeente (boa's) zijn in Hoorn sinds maart vorig jaar 589 coronaboetes uitgedeeld. Daarvan was het overgrote deel vanwege het overtreden van de avondklok.

Toch zegt woordvoerder Jara Hof dat de gemeente tevreden is met hoe de inwoners van Hoorn omgaan met de coronaregels. "Het grootste deel houdt zich aan de regels, dat is een compliment waard."

De politie maakte gisteren bekend in een jaar tijd 458 boetes te hebben uitgedeeld in Hoorn, waarvan de meeste dus overtredingen van de avondklok waren. De gemeentehandhavers deelden nog eens 131 boetes uit: 72 voor avondklok-overtreders, 42 voor groepsvorming, 4 voor het niet houden van 1,5 meter afstand, en 14 boetes voor het samenkomen op plekken waar dat niet mocht, zoals café's, restaurants, maar bijvoorbeeld ook sportscholen of sauna's.

"Zeker aan het begin van de coronacrisis hebben de handhavers veelal een coachende rol gehad voor onder meer de horeca en werd er gewaarschuwd tijdens toezichtrondes. Op een gegeven moment is de tijd van waarschuwen voorbij en is iedereen zich bewust van de regels en is er ook strenger opgetreden", aldus de woordvoerder.

Er is vooral opgetreden tijdens de versoepelingen van afgelopen zomer en na de invoering van de avondklok. Maar momenteel is het volgens Hof rustig. "Jeugdboa's draaien extra avonddiensten en jongerenwerkers spreken jongeren preventief aan en geven voorlichting. Afgelopen week waren de jeugdboa's dagelijks op straat te vinden in de avond, en was het over het algemeen rustig."

Bekijk hier de reportage die we juli vorig jaar maakten met de Hoornse handhavers.