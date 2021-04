Aantal positieve coronatests daalt licht voor tweede week op rij

Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus is vorige week afgenomen met 4 procent vergeleken met de week daarvoor.Van 4 t t/m 11 april kregen 1940 Amsterdammers na het doen van een test te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. De week daarvoor waren dat er nog 2041.

In Nieuw-West, Zuidoost en Noord nam het aantal positieve testen toe. In de andere stadsdelen nam het aantal meldingen af. Noord en Nieuw-West bevonden zich op of boven het risiconiveau ‘zeer ernstig’. De andere stadsdelen zaten boven het risiconiveau ‘ernstig’.

De regio Amsterdam bestaat verder uit Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. In Amstelveen nam het aantal positieve testuitslagen toe. In Ouder-Amstel bleef het aantal meldingen van positieve testuitslagen vrijwel gelijk. En in de andere gemeentes nam het aantal meldingen af. Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn bevonden zich op of boven het risiconiveau ‘zeer ernstig’. De andere gemeentes zaten boven het risiconiveau ‘ernstig’.