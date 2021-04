Bewoners Haarlem-Oost balen van rioolstank in woningen: "Het is vreselijk"

Bewoners van Haarlem-Oost zijn al jaren gewend aan stankoverlast van het riool in hun buurt en woningen. Maar sinds vorig jaar is het aantal dagen waarop de vieze lucht in huis hangt, niet meer te tellen. Gerda Kappert uit de Slachthuisstraat is het nu meer dan zat. "Het is echt vreselijk en het komt ook overal vandaan. Uit de putjes en het trekt door de vloer naar boven."

Gerda woont nu 14 jaar in haar benedenwoning aan de Slachthuisstraat en ze vond de rioolstank altijd al wel vervelend, maar met zo'n 14 dagen per jaar was het nog wel te overzien. Sinds vorig jaar zomer is de stankoverlast dusdanig toegenomen, dat ze het echt heel vervelend vindt. "Het is nu weken achtereen en dan heb je soms even een mazzeldag als het wat minder is."

Gerda spoelt de putjes in huis regelmatig door met bleekmiddel en ze is ook regelmatig in de weer met emmers water om de put buiten naast haar huis door te spoelen. Hulp vanuit de gemeente is vooralsnog niet gekomen. Die heeft na meerdere meldingen van Gerda wel het riool in haar woning gecheckt en de put buiten wel eens doorgespoeld, maar het probleem is nooit structureel aangepakt. "Ik heb meerdere keren met de gemeente gebeld en die neemt het probleem niet heel serieus, vind ik."

Haarlem-Oost

Gerda voelde zich niet gehoord en daarom is ze via social media gaan inventariseren of het probleem ook elders in haar wijk speelt. En dat blijkt het geval te zijn. Ze kreeg meer dan 70 reacties van mensen uit heel Haarlem Oost en ook zelfs vanuit het centrum, waar Haarlemmers dezelfde overlast ervaren.

Arjan Boes, die in de Dr. Schaepmanstraat woont, kampte tot afgelopen zomer ook met de penetrante rioollucht in zijn huis. Na vele meldingen van hem en zijn buren aan het adres van de gemeente, is de put voor zijn huis gemaakt. "Het probleem was niet alleen bij mij, je ruikt het ook op straat. Het speelt overal in de Amsterdamse buurt en Haarlem-Oost."

Volgens Arjan is het probleem bekend bij de gemeente, maar worden er pas bedrijven ingeschakeld om de putten te maken of te vervangen als er veel klachten over zijn. Onbegrijpelijk, vindt hij. "Ze moeten gewoon die putten vervangen. Want het hoofdriool in het midden van de straat is wel vervangen, maar de toevoer naar de huizen niet."

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat er geen meldingen zijn binnengekomen over rioolstank in woningen in de Slachthuisstraat. Daarbij is het riool in de Slachthuisstraat twee jaar geleden uitgebreid geïnspecteerd en zijn er geen defecten aangetroffen. Het zou nog minimaal 25 jaar mee kunnen gaan.

Gerda Kappert beraadt zich op een volgende stap. "Ik denk dat we de krachten moeten bundelen en samen sterk moeten gaan staan. Want als ik de reacties lees, dan speelt dit probleem in heel Haarlem Oost én daarbuiten."