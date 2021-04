Amsterdam NL V Een site vol hippe tweedehands meubels en meer

Iets 'moois' vinden op Marktplaats is met het enorme aanbod geen sinecure en Whoppah, ook een winkel voor tweedehands items, is voor heel exclusief design. Met de technische kennis van Vincent en marketingachtergrond van vriendinnen Jody en Ananda was een nieuw online platform geboren, Reliving. Maar wel een platform zonder klanten en zonder meubels.



Quote "Wie gaat eigenlijk iets bij ons aanbieden als er nog geen klanten zijn, en waarom zouden klanten bij ons komen als we nog geen meubels hebben?" Jody Klaassen, founder van Reliving

Met dit typische 'kip en ei' verhaal worstelden Jody en Ananda toen ze het plan hadden een website te starten voor hippe tweedehands meubelen.

De ergernis over al die goede meubels die bij het grofvuil langs de weg stonden, lagen aan de basis van hun plan voor een nieuw platform op internet. Natuurlijk zijn er al heel veel websites voor tweedehands producten, maar de Amsterdamse vriendinnen zagen genoeg mogelijkheden voor hun plan.

Inmiddels drie jaar later kijken de meiden met veel plezier terug op de begintijd. Het pionieren waarbij ze zelf met een busje de tweedehands markten afstruinden in binnen- en buitenland. Op zoek naar koopwaar voor hun eigen platform. Belangrijk is dat je de juiste meubels in de aanbieding hebt. Meubels die het vaak jonge en hippe publiek graag wil hebben.

Het vak hebben ze met vallen en opstaan geleerd in de dagelijkse praktijk, waarbij hun volgers op Instagram een belangrijk rol speelden. Als een item voldoende 'likes' kreeg, werd het aangekocht. Inmiddels hebben ze een rijk netwerk opgebouwd van handelaren en staat hun bedrijfshal in Amsterdam Noord vol met gewilde meubelstukken.

Travertin en marmer doen het nog steeds goed en ook de 'mushroom' lamp is populair. Huisraad die in de jaren 60 en 70 de huiskamers vulden en daarna in grote getalen naar de 'stort' gingen, doen het nu goed in hippe interieurs. En de moderne mens die veel moet werken en weinig tijd heeft, is maar wat blij met de voorselectie van de vriendinnen. Terwijl heel Nederland hun platform nog moet ontdekken, kijken de meiden al begerig naar uitbreiding in Duitsland. O ja, investeerders zijn welkom!