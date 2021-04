IJmond NL V Verlichting die met de planten mee kan groeien

Het bedrijf van Willem Jonkman maakt ingewikkelde en specialistische printplaten voor elektronica. En met die kennis en zogeheten 'breed spectrum' LED-lampen werkt Willem nu aan een nieuw soort verlichting die een revolutie in de kas moet teweegbrengen.

Ergernis is voor Willem Jonkman een goede reden om iets nieuws te bedenken. Zijn lampen hangen niet boven, maar tussen de tomatenplanten in een testruimte in zijn bedrijf. Daardoor kan ieder deel van de plant in iedere groeifase het juiste soort licht krijgen. Samen met een expert van Wageningen Universiteit wordt nu gekeken hoe de lampen samengesteld en afgesteld moeten worden, zodat de planten optimaal kunnen groeien. Want een tomatenplant heeft andere eisen dan een komkommerplant.

Bovendien zorgt een ingebouwde sensor in de lamp ervoor dat, zodra er een werknemer in de buurt van de plant komt, het licht verandert in gewoon daglicht. Voor mensen is dat het fijnste om bij te werken. Zodra de werknemer voorbij is, verandert het licht automatisch weer in het gekleurde groeilicht.

In de verticale lamp zitten rode, blauwe, gele en witte leds waarmee de kleur en intensiteit ter plekke samengesteld kan worden. Gedurende de hele dag kan daarmee het licht op de plant geregeld worden.

Het voordeel voor de kweker is dat hij een beter inzicht krijgt, door de data die de sensoren van de lamp leveren. "Als de kweker overgaat op een ander ras, kunnen wij het spectrum van de lamp aanpassen en weer finetunen", aldus een optimistische Jonkman. De nieuwe lamp is voor het bedrijf van Willem Jonkman niet van levensbelang: "We hoeven er niet van te eten, maar we gaan er wel heel lekker van eten", zo vat de ondernemer zijn verwachtingen samen.

