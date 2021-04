Droom komt uit voor DJ Joey na optreden op dak Sloveens kasteel

De Grootebroeker Joey Commandeur maakt zijn droom waar door zijn eerste internationale optreden als dj bovenop Ljubljana Castle in Slovenië te spelen. Joey is voor een uitwisseling voor zijn werk in de Sloveense hoofdstad Ljubljana terecht gekomen, en na maanden van voorbereiding wordt die set vanmiddag uitgebracht op zijn YouTubekanaal. Radiomakers Harold en Sander spraken hem gister op WEEFF Radio over zijn set bovenop het kasteel.

Joey Commandeur met zijn dj-set op Ljubljana Castle in Slovenië - aangeleverd

"Het kasteel is normaal één van de grootste toeristische trekpleisters van Slovenië", vertelt Joey. Maar omdat het in deze tijd leeg staat, zag hij zijn kans schoon en regelde een DJ-set met uitzicht op de hoofdstad Ljubljana. "Als ze horen dat je een Nederlandse DJ bent, dan sta je toch al met 1-0 voor", verklaart Joey over waarom het gelukt is zijn droom uit te laten komen.

Quote "Ik heb ook aantal keer goed omgedraaid en op de ‘drop’ flink gesprongen naar de stad toe alsof de hele stad meedeed!" DJ Joey Commandeur op WEEFF Radio

Hij regelde veel zelf, maar Joey heeft ter plekke ook veel hulp gekregen. De set die hij twee weken geleden opnam met uitzicht op de stad is vastgelegd op camera, en wordt vanmiddag om 17:00 uitgebracht op zijn YouTubekanaal. Joey heeft al op het oog waar hij na Ljubljana heen wil voor zijn volgende set, maar dat houdt hij nog even geheim. Bekijk hieronder het hele interview met Joey met Wijnhuis WEEFF met Harold en Sander op WEEFF Radio

Joey Commandeur bij Harold en Sander op WEEFF Radio - WEEFF Radio