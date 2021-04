Goed nieuws voor Ajax: Maarten Stekelenburg kan keepen tegen AS Roma

Ajax-keeper Maarten Stekelenburg staat donderdag onder de lat tegen AS Roma. De 38-jarige Haarlemmer is hersteld van zijn knieblessure, meldt de NOS .

Op zondag 4 april viel Stekelenburg uit in de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij werd sindsdien vervangen door Kjell Scherpen.

Scherpen

Het heenduel met AS Roma in Amsterdam ging vorige week met 2-1 verloren. Scherpen speelde daarbij een negatieve hoofdrol vanwege een blunder. Hij liet een houdbare vrije trap door zijn handen glippen.

Stekelenburg was oorspronkelijk de tweede doelman bij Ajax dit seizoen, maar sinds de dopingschorsing van André Onana is hij onomstreden. Ook bondscoach Frank de Boer was onder de indruk en selecteerde hem voor het Nederlands elftal.