Coureur Joey Alders onverwacht gediskwalificeerd door veranderen van ranking

De 21-jarige autocoureur Joey Alders uit Anna Paulowna zou deze ochtend in Barcelona zijn eerste wedstrijd van het jaar rijden. Zaterdagochtend werd hij onverwacht door de FIA gediskwalificeerd. Alders zou volgens de FIA onder de ranking goud vallen, terwijl hij officieel als zilveren rijder deelnam. "Ik ben met stomheid geslagen. Om onbekende redenen ben ik nu een gouden rijder", vertelt Alders aan NH Nieuws.

Joey Alders en Danny Pormes - Fotograaf/Erna Redecker

Eerder won Alders in 2019 en 2020 de titel bij de Aziatische Formule 3-races. Dit jaar zou Alders voor het eerst deelnemen in een andere klasse, de LMP3-klasse.



Tijdens de eerste trainingsochtend afgelopen maandag reed Alders het snelst van allemaal, wat achteraf niet meehielp aan het behouden van de zilveren titel. Manager Danny Pormes en (stief)vader van Alders laat weten: "Hij heeft wel de snelheid, maar niet de ervaring van een gouden rijder. Joey mag zondagochtend niet van start gaan, omdat een team mag bestaan uit twee zilveren (jonge) rijders en één bronzen (oudere) rijder: Joey is nu een gouden rijder." De FIA is verantwoordelijk voor de ranking brons, zilver en goud en nam de doorslaggevende beslissing die leidde tot diskwalificatie voor Alders. Onduidelijk is waarom de FIA Alders als 'gouden rijder' bestempelt en volgens Alders en Pormes ontbreekt dan ook de motivatie daarvoor. "Om mee te mogen rijden moet ik geclassificeerd worden als zilveren rijder. Dit weekend mag ik dus helaas niet meerijden, maar we komen terug: sterker dan ooit", benadrukt Alders. Nieuwe Max Verstappen? Wie gelooft dat talent alleen in de genen zit heeft het mis, want Joey Alders bewijst het tegendeel. Alders is de eerste uit zijn familie die in de motorsport terecht is gekomen en kende niemand uit deze racewereld. In 2017 wint Alders het Nederlandse kampioenschap karten en behaald met karten de zesde plek op het WK. In 2018 begint hij zijn auto-avontuur bij Van Amersfoort Racing Formule 4 en vanaf daar trapt Alders het gaspedaal flink in. In 2019 begint hij met racen in Azië en creëert zo zijn eigen verhaal en avontuur. Twee kampioenschapstitels van de Aziatische Formule 3-races zijn het resultaat. "Wanneer er aan mij gevraagd wordt: 'Word jij de nieuwe Max Verstappen?' Zeg ik altijd heel duidelijk: Nee, ik word de eerste Joey Alders." (Be)studeren Alders begon zijn middelbare schooltijd op het Willem Blaeu in Alkmaar, een school speciaal voor topsporters, omdat hij destijds ook al een karttalent bleek te zijn. "Als je vrij moest krijgen voor je sport, was dat daar veel gemakkelijker te regelen dan op een normale school. Alleen in de brugklas liep dit een beetje uit de hand: toen hadden we uiteindelijk 500 absente uren voor het karten."

Quote "Dan zit je thuis naar een wedstrijd te kijken, terwijl je weet dat je zelf het kampioenschap in de Formule 3 van ze gewonnen hebt" Joey Alders, autoCoureur

Als Alders destijds niet was gaan karten had hij een heel ander pad bewandeld: "Dan had ik denk ik mijn havo-diploma afgemaakt en was ik luchtmacht gaan doen en piloot geworden." Sinds twee jaar is hij definitief met school gestopt en richt hij zich volledig op het racen. Ook zijn er geen afleidingen in de liefde: "Op Instagram krijg ik wel eens een privébericht van een vrouw, maar daar ben ik op dit moment vrij weinig mee bezig: ik ben alleen maar bezig met het racen." Fit blijven Alders benadrukt het belang van fit zijn in de raceauto en het lukt hem om, ondanks de gesloten sportscholen tijdens de lockdown, zijn trainingsschema door te zetten. "We wonen op 200 meter van de atletiekbaan, dus gelukkig kon ik daar blijven rennen en trainen. Thuis hadden we een kamer over, die we hebben omgebouwd tot indoor sportschool met beperkte attributen." Tijdens het racen is gewicht van groot belang, vertelt Alders: "In de autosport gaat alles tot in het lichtste detail, dus elke gram die je lichter bent is een voordeel in de motorsport. Ik weeg op dit moment 66 kilo: dat werkt alleen maar in mijn voordeel." Daarnaast is de g-kracht door de enorme snelheden van toepassing en een grote factor tijdens het racen. Tijdens de snelheden, van soms wel 270 kilometer per uur, krijgt het lichaam het tijdens het remmen flink wat te verduren: "We hebben bij deze snelheden een remweg van minder dan 100 meter, dus onder het remmen komt er drie tot vier keer de g-kracht op je nek: dus vier keer het gewicht van je eigen hoofd dat je op dat moment op je nek krijgt." Alders vertelt over het remmen, waarbij er flinke druk op het rempedaal moet worden uitgevoerd, om de raceauto in snelheid te verminderen: "Normaal, in een gewone auto, zit er als je remt rembekrachtiging op en trap je het pedaal in en hoef je niet heel veel kracht te zetten. Om gewicht te besparen, zit dat hulpsysteem niet bij ons in de auto's. Dus alle kracht die wij moeten genereren komt uit eigen geding. Het rempedaal moeten wij indrukken met een gewicht van 120 kilo bij elke bocht, met ons linkerbeen." Oneerlijkheid in de sport "Er is wel sprake van oneerlijkheid in de sport zelf: 'money talks'. Het is nooit anders geweest: in de Formule 1 betalen de rijders: blijkbaar gaat het dus meer om geld, dan om talent in de Formuleklasse. Ik heb alles gewonnen wat er te winnen valt: in 2019 Renault-kampioen en in 2020 Formule 3-kampioen: uiteindelijk komt daar niets van terecht, dat wordt niet gezien", aldus Alders. Alders deed eerder mee aan het Aziatisch Formule 3-kampioenschap en geeft aan dat veel mensen niet op de hoogte zijn dat Formule 1-racers ook aan deze Aziatische Formule 3 meededen. "Als je kijkt naar de startstrip, deden ook twee Formule 1-rijders mee aan het kampioenschap: Nikita Mazepin en Pietro Fittipaldi. Dat zijn twee grote coureurs waar ik tegen heb gereden en die nu in de Formule 1 hebben gereden." Alders vindt dit dubbel. "Dan zit je thuis naar een wedstrijd te kijken, terwijl je weet dat je zelf het kampioenschap in de Formule 3 van ze gewonnen hebt."

Quote "Er is wel sprake van oneerlijkheid in de sport zelf: money talks" Joey Alders, autocoureur

Joey Alders en Raceauto - Fotograaf/Erna Redecker

Alders stapte daarom dit jaar met zijn (stief)vader over van Formule-auto's naar de LMP3-klasse. Formule 3 en LMP3-klasse liggen dicht bij elkaar, waarbij het verschil hem vooral zit in de auto en het aantal pk: "Je hebt aan de ene kant de Formule 3 en dat zijn open races, geen dak, banden zijn bloot, geen kappen boven de banden. Ik race nu in een LMP3-auto en dat is vrij vergelijkbaar met een Formule 3-auto, alleen zit er een dak boven mijn hoofd en zitten er kappen over de banden heen. Formule 3 is licht en flexibel en weegt 500 kilo, met een motor van 270 pk. Deze auto waar ik dit weekend in zou rijden, weegt 950 kilo en deze motor levert 450 pk." Dure sport Na de behaalde kampioenschappen in de Formule 3 hoopten Alders en Pormes dat sponsoren hen zouden benaderen. Dit gebeurde echter niet, waarom weten ze niet. Vanwege een slechte timing of wellicht te weinig interesse: het is lastig vast te stellen: "Of dat het komt door de coronacrisis. In februari 2020 werd ik kampioen en in maart 2020 is heel onze wereld op slot gegaan", besluit Alders. Hij hoopt dat in de LMP3-klasse het talent meer spreekt dan het geld: "Heel eerlijk, op dit moment betalen we alles nog steeds zelf."

Quote "Of dat het komt door coronacrisis: In februari 2020 werd ik kampioen en in maart 2020 is heel onze wereld op slot gegaan" Joey Alders, autoCoureur

Race van coureur Joey Alders - NH Nieuws