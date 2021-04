Nieuwe duidelijke grenzen voor watersportzones om ongelukken te voorkomen

Watersporten worden steeds populairder en ook komende zomer belooft het weer heel druk te worden op de stranden. Voor zowel zwemmers als watersporters is het niet altijd even duidelijk wie welk deel van de zee mag gebruiken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. In Zandvoort zijn de zwem- en watersportzones daarom opnieuw onder de loep genomen en heringedeeld, zodat alle gebruikers van de zee weten waar ze aan toe zijn.

De oude indeling was vooral gebaseerd op kitesurfen, maar inmiddels zijn er veel meer snelle watersporten bijgekomen. Ook is het aantal aanbieders van surflessen de afgelopen jaren gegroeid, waardoor er steeds meer 'officieuze' surfzones zijn ontstaan. Voordat het helemaal een ratjetoe wordt, is het nu tijd voor heldere regels, zo vindt de gemeente Zandvoort.

De nieuwe grenzen gelden vanaf 15 april tot en met 1 oktober. De zones waren in het verleden al op papier gezet, maar niet iedereen hield zich daar, bewust of onbewust, aan. De tekeningen kwamen ook regelmatig niet overeen met de bebording op het strand.

De gemeente maakt nu onderscheid tussen snelle watersport en langzame watersport. Tot de eerste worden bijvoorbeeld kitesurfen en windsurfen gerekend. Suppen of wedstrijdzwemmen zijn langzame watersporten. In de watersportzones zijn snelle en langzame watersporters welkom en wordt zwemmen ten strengste afgeraden.

Zandvoort heeft tot en met 1 oktober dan zes watersportzones . Voorheen waren dat er vijf, in het zuiden is er één bijgekomen, om de Zandvoortse watersportvereniging wat meer ruimte te bieden. Aan de noordkant, voor watersportpaviljoen The Spot, ligt natuurlijk ook weer zo'n zone. "Voor ons verandert er qua grenzen niet veel, maar het wordt voor de zwemmers zo wel veiliger. Watersporters weten eigenlijk altijd wel waar de grenzen liggen", aldus Emma Reijmerink van The Spot. Ze ziet namelijk nog wel eens zwemmers de verkeerde zone in duiken, ondanks de duidelijk gele waarschuwingsvlaggen die ze zelf al bij hun zone plaatsen. "Maar we hebben vaak ook instructeurs in het water staan, die wijzen ze er dan wel even op."

Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade in Zandvoort is tevreden dat er straks meer duidelijkheid is over de grenzen voor zwemmers en watersporters. "Afgelopen zomer was het natuurlijk heel druk op het strand en ook watersporten was enorm populair. Dat vergroot natuurlijk wel de kans op gevaarlijke situaties. Het is goed dat het nu strakker wordt begrensd en dat daarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen de langzame en de snelle watersporten."

Ook komende zomer grote drukte verwacht

Brokmeier verwacht dat het ook de komende maanden weer heel druk zal worden in Zandvoort. "We zijn met de voorbereidingen bezig, mensen komen toch weer massaal naar het strand als ze nog niet naar het buitenland mogen."

Met de gemeente zoekt de reddingsbrigade naar manieren om niet-Nederlands sprekende badgasten te wijzen op de gevaren van de zee en straks dus ook op de grenzen van de zones. Vorig jaar moest de reddingsbrigade vaak uitrukken voor mensen die de waarschuwingen negeerden, niet begrepen, of slecht op de hoogte waren van bijvoorbeeld de werking van muien. "We gaan dat onder meer doen via matrixborden en de social media, maar het blijft een grote uitdaging om die groep goed te bereiken. Dat geldt niet alleen voor ons, maar langs de gehele kust."