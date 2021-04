Dora Tamanaplein in de Pijp nu ook rookvrij

Naast Balboaplein en een deel van de Da Costastraat is ook het Dora Tamanaplein in de Pijp rookvrij verklaard. Op deze plekken komen namelijk veel kinderen door aanwezigheid van school, opvang of speelplein. Met stoeptegels en borden waarop 'rookvrij' staat hopen de initiatiefnemers dat rokers het daar laten een peuk op te steken.