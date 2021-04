Mannen uit Den Haag verdacht van 'drugsmoord' op Colombiaan in Bergen

Twee van de drie mannen die in maart zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood op de 45-jarige Colombiaan in Bergen aan Zee komen uit Den Haag. Ze worden verdacht van moord dan wel doodslag. Het onderzoek naar de schietpartij op 16 februari is nog niet afgerond, dat meldt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws.

Langs de zeeweg werd ook politieonderzoek gedaan - Maaike Polder / NH Nieuws

Het gaat om een man van 34 jaar, die is aangehouden in Rijswijk, en een man van 25 jaar, beide uit Den Haag. Die laatste werd vorige maand aangehouden in Spanje en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Daar werd ook de derde verdachte (26) aangehouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is onduidelijk wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd. Volgens de Spaanse politie zou het die dag in Bergen aan Zee zijn gegaan om een afrekening in het drugscircuit. Zij kregen kort na de schietpartij een melding van de Nederlandse politie dat één van de schutters mogelijk naar Spanje was gevlucht en zou onderduiken bij een andere Nederlander. Er zijn toen twee Europese arrestatiebevelen uitgegeven voor 'een vermeende moord op een Colombiaan die voortkwam uit verrekening voor drugs', aldus Policia Nacional España.

Op 16 februari werd midden op de dag op de parkeerplaats bij de strandopgang in Bergen aan Zee een 45-jarige Colombiaan neergeschoten. Hij is toen door twee mensen in een auto gelegd en naar het centrum van Bergen gereden, waar hij onder het oog van tientallen Bergenaren overleed. Met de mannen uit Den Haag en zonder vaste woon- of verblijfplaats zitten er nu in totaal negen mensen vast. De zes Colombianen (drie mannen en drie vrouwen) die kort na de gebeurtenis werden aangehouden, worden niet verdacht van moord, maar wel van witwassen en verboden wapenbezit. 'Vrienden van Colombiaan' De advocaat van een van hen, Henk Koopman, vertelde aan NH Nieuws dat zijn cliënte juist 'vrienden' was met de doodgeschoten Colombiaan. Ook bleek uit gesprekken met Koopman dat er op de hotelkamer van de Colombianen 600.000 euro cash lag. De twee mensen die het slachtoffer nadat hij was neergeschoten met de auto naar het centrum van Bergen brachten zouden zijn vrouw en zoon zijn geweest. In mei dient de eerste zitting met de zes Colombiaanse verdachten. Dan wordt gekeken of ze langer vast moeten blijven zitten.