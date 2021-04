Mogelijke kampioenswedstrijd Ajax-AZ vervroegd; publiek krijgt gratis toegang

De mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ begint zondagmiddag 25 april om 14.30 uur. De Noord-Hollandse kraker stond gepland om 20.00 uur, maar dat zou problemen met de avondklok opleveren. Er zijn namelijk 7.500 Ajax-supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA.

Die fans mogen gratis naar binnen, meldt Ajax. Donderdagochtend vanaf 10.00 uur is het mogelijk om een kaartje te bestellen. De gelukkigen moeten zich vervolgens op zaterdag 24 of zondag 25 april laten sneltesten op het coronavirus.

Scenario's

Ajax kan tegen AZ landskampioen worden als het op donderdag 22 april de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht wint. Mocht dat duel niet gewonnen worden, dan zijn de Amsterdammers afhankelijk van het resultaat bij PSV - FC Groningen op zaterdagavond 24 april. Als AZ in Amsterdam wint, wordt Ajax die dag sowieso geen kampioen.

Eerst speelt de ploeg van Erik ten Hag donderdagavond de return in de Europa League tegen AS Roma. De heenwedstrijd in Amsterdam werd met 2-1 verloren. Zondag speelt Ajax ook nog de bekerfinale tegen Vitesse.

Voor AZ is de confrontatie in de Johan Cruijff ArenA het eerstvolgende duel.