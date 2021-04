Hoogste houten woontoren ter wereld bijna klaar

Het is 72 meter hoog, telt 21 verdiepingen en wordt het hoogste woongebouw ter wereld van hout. Niet helemaal, want de kern is van beton, maar het gebouw kreeg de toepasselijke naam Haut en staat aan de Amstel ter hoogte van Omval. Het gebouw bestaat uit 50 appartementen waaronder een luxe penthouse. De meeste appartementen zijn al verkocht. De nieuwe eigenaar van het penthouse betaalde zo'n slordige 5 miljoen euro voor zijn nieuwe woning.

Haut is een idee van projectontwikkelaar Ligotto die met het plan voor een extreem duurzaam gebouw een gemeentelijke prijsvraag won. Er wordt al vanaf 2016 aan gewerkt en in de loop van dit jaar wordt het opgeleverd. Brandveiligheid Grootste zorg bij zo'n houten gebouw is vanzelfsprekend de brandveiligheid. "Daar hebben we dan ook samen met de specialisten van ingenieursbureau Arup uitgebreid onderzoek naar gedaan voor we met de bouw begonnen" vertelt Gerard Comello van Projectontwikkelaar Lingotto. Voor de stevigheid en ook in verband met de brandveiligheid heeft het gebouw een betonnen kern met een trappenhuis. Verder is er zoveel mogelijk hout gebruikt. Hier en daar zijn de enorme balken nog te zien. Balken die zijn verlijmd met speciale brandvertragende lijm. "Hout heeft veel voordelen" zegt Comello, "Het is duurzaam, prettig om in te wonen en licht en dat is gunstig voor de snelheid waarmee je kunt bouwen".

Quote "Haut is net zo veilig als een betonnen gebouw" Yvonne Wattez, Senior veiligheids adviseur ARup

"Haut is net zo veilig als een betonnen gebouw" zegt Yvonne Wattez, senior veiligheids adviseur van het internationale ingenieursbureau Arup. Het bureau is verantwoordelijk voor de technische maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat Haut afbrand. "Het gebouw is uitgerust met een sprinklerinstallatie en al het hout is bekleed met een dubbele brandwerende laag, verder kan met een druk op de knop het alarm in alle appartementen worden ingeschakeld. Verder kan de brandweer het hele gebouw bereiken via de betonnen kern met het trappenhuis" aldus Wattez. Prijzig icoon aan de Amstel Alle appartementen in Haut hebben uitzicht op water. Het gebouw is zo neergezet dat de rivier altijd te zien is, zeker op de hogere verdiepingen is het uitzicht dan ook adembenemend. Voor al die luxe en duurzaamheid betalen nieuwe bewoners wel een hoge prijs. Het goedkoopste appartement in Haut kost meer dan een miljoen. De prijs voor het penthouse, een appartement van 400 vierkante meter liep zelfs op tot meer dan vijf miljoen. Al met al is dit technische hoogstandje van duurzame houtbouw iets waar de meeste Amsterdammers alleen aan de buitenkant van kunnen genieten.