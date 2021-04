De Peiling: Er moet een examen komen voor e-bikers

Vorig jaar kwam er in Nederland 229 fietsers om het leven door dodelijke ongelukken, het hoogste aantal in de afgelopen 25 jaar. Opvallend is dat een derde van de slachtoffers een e-bike heeft. Ze zijn vrij snel en maken amper geluid, moet er niet een examen komen voor e-bike gebruikers?

De afgelopen jaren is de verkoop van e-bikes behoorlijk gestegen. Het is een populair vervoersmiddel op de Nederlandse fietspaden. Op e-bikes kun je een snelheid behalen van zo'n 25 kilometer per uur. Dat is een stuk sneller dan de gemiddelde snelheid van een fietser zonder ondersteuning, die ligt rond de 16 kilometer per uur. Zijn we al gewend aan de snelheden van de e-bikes en zijn steden hier goed op ingericht?

Meer dodelijke slachtoffers op de fiets

Er kwamen in de afgelopen 25 jaar niet zoveel fietsers om het leven als vorig jaar. Dat een derde van de slachtoffers op een e-bike zat is opvallend, meldt RTL-nieuws.

Het mooie weer van vorig jaar en de coronamaatregelen zorgde voor een run op e-bikes.

In de eerste vijf maanden van vorig jaar werden er 12 procent meer e-bikes verkocht dan zichte van het jaar daarvoor, blijkt uit onderzoek van bureau GFK in opdracht van BOVAG.

E-bikes zijn vaak snel en je hoort ze niet aankomen. Daardoor kan je er behoorlijk van schrikken in het verkeer. Ben jij weleens overvallen of geschrokken van een e-bike? Of vind je de e-bike geen gevaarlijk vervoersmiddel? Zouden gebruikers van een e-bike eerst een examen moeten afleggen voor ze de weg op mogen? Wat vind jij? Praat er over mee in De Peiling.