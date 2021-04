Museum of Humanity beroofd: complete reizende expositie gestolen

Fotograaf Ruben Timman beleefde gisteren een inktzwarte dag. De oprichter van het Museum of Humanity op het Hembrugterrein in Zaandam ontdekte dat zijn aanhanger met daarin 35 grote portretten was gestolen.

Museum of Humanity beroofd: complete reizende expositie ontvreemd - NH Nieuws

"We hebben een reizende expositie", vertelt Timman aan NH Nieuws. "Er stond op 29 mei een expositie gepland in Ahlen in Duitsland. Veel van de portretten zijn van mensen uit Ahlen." De complete expositie zat al in de aanhanger. Of de expositie nu nog door kan gaan is de vraag. De digitale bestanden zijn er nog, maar vervangen is een kostbare klus: "Als ik even snel reken zitten we al aan de 12.000 euro en dan zit de kar er niet eens bij."

Quote "Ik zie schoonheid en waardigheid, wat je ook gedaan hebt in het leven" fotograaf ruben timman

De fotograaf heeft op het Hembrugterrein in een hal zijn museum ingericht: vol grote portretten van mensen die recht de camera inkijken. Al twintig jaar fotografeert hij mensen op die manier, overal ter wereld. Tekst loopt door onder de foto

Ruben Timman

Sinds de ontdekking gistermiddag is er een hoop gebeurd: aangifte bij de politie, zoeken naar camerabeelden en er werd een Facebookpost geplaatst, die massaal gedeeld werd. "Er ging vandaag van alles door me heen", zegt Timman. "Wanhoop, verdriet, boosheid, maar ik ben ook wel iemand die vergevingsgezind is. Dat is hoe ik naar mensen kijk: ik zie schoonheid en waardigheid, wat je ook gedaan hebt in het leven." "Ik weet: wat je ook doet, ik weet dat dat een reden heeft. Ik noem dat gebrokenheid of duisternis door dingen die we meemaken. Het is juist mijn vak om daar doorheen te kijken en onder die lagen van gebrokenheid weer schoonheid te vinden. Ik denk dat deze mensen daar ook bij horen, waarom niet?" Eventuele tips kunnen naar het mailadres [email protected].