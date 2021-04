'Grote rotonde' moet Smidsbrug veiliger maken, bewoners vinden plan waardeloos

De gemeente Wijdemeren zou graag de Smidsbrug in 's-Graveland veiliger willen maken. Het idee is om een voorrangsplein, een soort grote rotonde, op de brug te maken waarbij de Kerklaan en de Leeuwenlaan een voorrangsweg blijven en de stoplichten worden weggehaald.

Terwijl wethouder Boermans een filmpje hierover opneemt ziet hij gelijk een bijna-aanrijding zegt hij. "Wij zijn hier net, en dat is geen grap, bijna getuige geweest van een botsing tussen een fietser en een auto hier op de hoek van de Kerklaan. En dat is een van de redenen waarom we dit onderzoek hebben gedaan."

Het punt moet onder handen genomen worden, omdat het college vindt dat de Smidsbrug niet veilig is en dat er problemen zijn met de doorstroming. Vooral in de spits gebeurt het regelmatig dat verkeer dat vanaf de Emmaweg linksaf de Kerklaan op wil rijden de wachtrij via de verkeerde rijbaan passeert. Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Om dit te realiseren moet meer ruimte gemaakt worden rondom de Emmaweg die direct naast de 's-Gravelandse Vaart ligt. Het voorstel is om de weg richting de vaart te verplaatsen, een damwand in de vaart te maken en achttien bomen weg te halen.

Naast de Smidsbrug, wil de gemeente ook de Emmaweg aanpakken. Dit hangt samen met de eventuele ontwikkeling van Zuidsingel fase 8, de nieuwe woonwijk in de polder. Het voorstel is om de Emmaweg veilig in te richten. Achttien bestaande parkeerplaatsen op het middendeel van de Emmaweg worden naar de naastgelegen straten verplaatst. En er komt een stoep tussen de nieuwe woonwijk en de woonkern. Bij het aanleggen Zuidsingel fase 8 komt er een verbinding voor alleen fietsers en voetgangers vanuit daar naar de bestaande woonwijk.

Vanwege de plannen voor een nieuwe woonwijk in de polder, Zuidsingel fase 8, is het volgens de gemeente belangrijk dat de verkeerssituatie nu wordt aangepakt. "Omdat de verkeerssituatie in de huidige situatie al niet voldoet, is het oplossen van het huidige verkeersvraagstuk randvoorwaarde voor het toevoegen van woningen. Het oplossen van het vraagstuk is daarmee urgent geworden en kan het niet wachten op het gereedkomen van het Mobiliteitsplan medio 2021", staat te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Hobbels

Er zijn nog wel wat hobbels op de weg, want niet alle grond die nodig is is van de gemeente. Zo is Natuurmonumenten niet overtuigd van de noodzaak van deze vorm van de verkeersoplossing. Daarnaast zijn de bewoners het niet eens met deze oplossing om tal van redenen. Ze vinden onder andere dat het proces niet transparant en dat er beter gekeken moet worden naar de uitgangspunten voor het beschermd dorpsgezicht. Ook is er te lezen dat bewoners het plan waardeloos vinden en inspraak missen in een eerdere fase. Nu is het volgens hen een voldongen feit.

Ook Stichting MinderHinder.nu die strijdt tegen de bouwplannen in de polder is het niet eens met dit verkeesplan. "Het is ons volstrekt niet duidelijk op basis van welke criteria de gemeente de voorkeursvariant heeft geselecteerd als enige verkeersoplossing die nadere bestudering verdiende. We kunnen alleen maar gissen dat het feit dat alleen deze variant de bouwplannen van Zuidsingel fase 8 ten volle ondersteunt een rol heeft gespeeld", vertelt Nico van Zanten namens de stichting.

"Daarnaast staan er onjuistheden in en maken wij ons zorgen over het draagvlak bij bewoners en onder andere Natuurmonumenten. De manier waarop in het haalbaarheidsonderzoek al over onteigening van gronden van Natuurmonumenten gesproken wordt is stuitend. Evenals de wijze waarop aanwonenden tot nu toe zijn benaderd in een poging hun medewerking aan het plan te verkrijgen. De stichting MinderHinder.nu zal zich blijven verzetten tegen dit verkeersplan."

Hoe nu verder?

De volgende stap in het proces is een digitale informatiebijeenkomst op 21 april. Uiteindelijk buigt de gemeenteraad zich naar verwachting in juni over het wel of niet uitvoeren van de onderzochte maatregelen.