Hilversumse scholieren brengen de oorlog tot leven in vijftig foto's

Onderwerpen die aan bod komen zijn: hongerwinter, het gedwongen vertrek van de Joodse bevolking en de voedseldropping. De foto's zijn zogenoemde re-enactments. Dat zijn situaties die na de oorlog worden nagespeeld om vast te leggen wat er tijdens de oorlog was gebeurd. "Ik heb meer over de lokale geschiedenis geleerd in de afgelopen twee dagen dan in al die jaren. Het is een beetje alsof je in een tijdmachine stapt", aldus een enthousiaste leerling.

Het project

Al jaren werkt Museum Hilversum samen met historicus Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel van de Universiteit Utrecht aan een boek over de geschiedenis van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog en met Studio Polat aan een methode om jongeren hierbij te betrekken. Om er voor te zorgen dat de Hilversumse oorlogsgeschiedenis niet vergeten wordt. "We vragen jongeren steeds weer om de geschiedenis te begrijpen op basis van onze termen en inzichten, maar we zouden een methodiek moeten hebben die uitgaat van hoe zij leren", zegt Stef van Breugel, de directeur van het museum.