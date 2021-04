Corendon en TUI verzorgen tweede 'coronavrije' vliegvakantie vanaf Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wie kans wil maken om mee te gaan naar Gran Canaria kan zich vanaf maandag 19 april aanmelden via de websites van TUI of Corendon. De reisorganisaties hebben elk plek voor 90 reizigers. De voorwaarden om mee te mogen zijn nagenoeg dezelfde als de all-inclusive reis naar Rhodos, die momenteel plaatsvindt. Alleen reizigers tussen de 18 en 70 kunnen mee, er zijn geen deelnemers uit medische risicogroepen welkom en iedereen moet meerdere keren getest worden.

De reizigers die meegaan naar Gran Canaria mogen wel van het resort af. De 189 deelnemers aan de huidige proefreis naar Rhodos mogen dat niet. Na thuiskomst gaan alle reizigers in thuisquarantaine.

Quarantaine verplicht

De thuisquarantaine is formeel nog niet verplicht. Minister De Jonge van Volksgezondheid stuurt binnenkort een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onder andere reizigers te verplichten thuis te blijven. Dat kan met steekproeven en thuiscontroles. De GGD's hebben al quarantainecoaches in dienst om te helpen het leed van de thuisquarantaine te verzachten. Zij bellen af en toe om te checken hoe het met de persoon thuis gaat. Of ze ondersteunen bij het doen van de boodschappen of het uitlaten van de hond.

Negatief reisadvies

Voor de reis naar Gran Canaria wordt een uitzondering gemaakt op het negatieve reisadvies dat voor heel de wereld geldt. Tot en met 15 mei raadt de overheid niet-noodzakelijke reizen, zoals vakanties naar het buitenland, af. De reisbranche hoopt dat het kabinet na die datum het reisadvies versoepelt.