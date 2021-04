'Hoogoven van de toekomst' straks 'hoofdpijndossier' van de toekomst?

Een halfjaar na het stilleggen van de oven onderneemt Tata Steel toch weer een poging de installatie op te starten, maar de overheid ligt dwars: er moet stikstof worden gecompenseerd om de werkzaamheden te kunnen hervatten in de fabriek. Op 8 april zet de OD NHN het licht wel op groen. Volgens hen is er na de beoordeling geen toename van de stikstofdepositie. Tata Steel compenseert onder meer door het vervangen van een oude locomotief en het terugdringen van stikstof bij het Energiebedrijf (ENB), dat op het terrein stroom en stoom levert. De werkzaamheden in de proeffabriek mogen door de 75 werknemers worden hervat. Maar dat de oven wordt opgestookt, leidt ook tot verbaasde blikken.

Maar in augustus 2019 gaat de oven echter alweer uit, want er is 'noodzaak' om kosten te besparen . Werknemers van de proeffabriek worden naar andere fabrieken op het Tata-terrein overgeplaatst. HIsarna valt stil.

Superlatieven schieten tekort als NH Nieuws in 2018 een rondleiding krijgt door de proeffabriek in IJmuiden. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht: de nieuwe techniek om goedkoper en schoner staal te produceren wordt gepresenteerd als baanbrekend. IJzererts en kolen worden rechtstreeks in de nieuwe hoogoven geïnjecteerd, waardoor een belangrijk deel van de voorbewerking overbodig is. De nieuwe generatie hoogoven, die voor een groot deel is betaald door de belastingbetaler, moet verschil gaan maken op de staalmarkt.

"Je moet je concurrenten een stap voor willen zijn", en: "Met de HIsarna techniek hebben we in de wereld een van de meest veelbelovende technieken in huis, dat cruciaal is voor de toekomst".

Ondanks de steun van Nederland en Europa in het project van Tata Steel in IJmuiden, is de bouw van de tweede - grotere - proeffabriek beoogd op het terrein van het moederbedrijf in India.

Het innovatieproject heeft totaal zo'n 80 miljoen euro gekost aan investeringen, waarvan zo'n veertig procent betaald is met (Europese) subsidies. De Nederlandse belastingbetaler heeft in totaal 6.4 miljoen euro bijgedragen aan de fabriek in IJmuiden, zo maakte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2019 bekend .

De Dorpsraad in Wijk aan Zee uitte al vaker twijfels over de installatie, die in hun ogen nog niet kan overtuigen. Linda Valent, die al jaren een verbeten strijd voert om de leefbaarheid te verbeteren, vroeg Tata Steel de installatie te voorzien van filters om de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) te voorkomen.

Ook Roel Berghuis van FNV Tata Steel is kritisch. De vakbondsbestuurder ziet belangrijke concurrenten op de staalmarkt vol inzetten op de ontwikkeling van productie door middel van waterstof in plaats van kolen. “Ik heb me daarom wel verbaasd dat HIsarna plotseling weer uit de mottenballen is gehaald. En niet in de laatste plaats omdat het intellectuele eigendom van HIsarna niet in Nederland, maar in India ligt. Dat baart me wel zorgen, want zoals we allemaal weten staat IJmuiden in de etalage om verkocht te worden."

Ook wijst Berghuis op de wankele betrouwbaarheid. "De fabriek in IJmuiden is gebouwd voor de productie van 60.000 ton per jaar, maar die hoeveelheid is nog niet op continue basis gehaald. Verder is deze proefinstallatie nog nooit zes maanden onafgebroken in bedrijf geweest", aldus de vakbondsbestuurder.

Volgens Ariane Volz van Tata Steel worden er intussen goede stappen gezet met het HIsarna-project, dat begeleid zal worden door totaal 75 werknemers. "Nu we het proces goed begrijpen, zal de nadruk meer en meer verschuiven naar installatiebeschikbaarheid en betrouwbaarheid. We willen het proces echt geschikt maken voor industriële opschaling."



Toch lijkt HIsarna ook niet heilig voor Tata Steel zelf. "We hebben ook gezegd dat we onze opties open houden voor andere technieken, zoals HIsarna."

Recent heeft Tata Steel de plannen uit de doeken gedaan om CO2-uitstoot af te willen vangen en op te slaan onder de Noordzee. Het doel voor Tata Steel is om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal staal te maken.

De luchtkwaliteit in de IJmond is al jaren een bron van zorg. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat IJmonders vaker last hebben van acute klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor dan in vergelijkbare gebieden in Nederland.



Het onderzoek geeft géén antwoord op de vraag wat de oorzaak van de gezondheidsklachten is. Wel geeft het RIVM aan dat in de omgeving van Tata Steel hogere concentraties fijnstof worden gemeten.