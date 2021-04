Noord-Holland NL V Slimme plantenverlichting, tweedehands-meubelsite en vegan ijs in Pak An Doen (28)

Zeventien jaar geleden bedacht Pepijn Ornstein veganistisch ijs gemaakt van kokosmelk. Een product waar steeds meer vraag naar is. Zoveel dat nu ook de grote gevestigde ijsbedrijven zich op het vegan-pad wagen.

Slecht voor een kleine ondernemer zoals Pepijn, maar die ligt er niet wakker van. "We moeten gewoon weer een variant bedenken waarmee we ons kunnen onderscheiden." Goeie ondernemers zitten nooit stil en zien vooral nieuwe kansen.

Dat doen ook Ananda en Jody uit Amsterdam. Hoewel er al ongelooflijk veel verkoopplatforms zijn op internet zien zij mogelijkheden voor een platform voor de betere en hippe tweedehands meubelen. Wie geen zin heeft om de krochten van Marktplaats af te speuren, en niet speciaal op zoek is naar beroemd design, kan bij de twee vriendinnen terecht voor bijzondere gebruikte meubelen. Het idee is simpel, maar het was nog een heel gedoe om voldoende koopwaar op de site te krijgen. Via Instagram peilen zij bij hun publiek welke meubels zij leuk vinden. Het lijkt net Tinder, maar dan met meubels. "We gingen markten en kringlopen af, we maakten foto's en zeiden 'Jongens is dit wat? Ja of nee?', dan konden mensen stemmen", vertelt Ananda. "Op die manier kregen we steeds beter door wat mensen grappig vonden."

Willem Jonkman in IJmuiden is voorlopig nog volop aan het experimenteren binnen de muren van zijn bedrijf. De elektronica-expert werkt in alle stilte aan een nieuwe, revolutionaire lamp voor in de groentekas. De verticale ledverlichting hangt tussen de groenteplanten en 'groeit' mee met de plant, en levert 'licht op maat' voor ieder soort. Bovendien zorgt de lamp er voor dat werknemers in de kas bij gewoon licht hun werk in de kas kunnen doen. De verwachtingen zijn hoog aldus Willem: "We hoeven er niet van te eten maar ik denk wel dat 'we er heel goed van gaan eten."