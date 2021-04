Geen Korfbal League-finale voor KZ, Fortuna slaat toe na rust

Lange tijd had Koog Zaandijk dinsdagavond uitzicht om zich voor de Korfbal League-finale in Ahoy te plaatsen. In de beslissingswedstrijd tegen Fortuna stond KZ twintig minuten voor tijd ook nog op voorsprong, maar in de slotfase ging mis. De thuisploeg uit Delft nam daarin duidelijk afstand: 22-15.