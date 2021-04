GVB over uitvallen metro's: "Computersysteem van de verkeersleiders liep vast"

Hoe het probleem kon ontstaan wordt nog verder onderzocht. "Gisteren rond 17:00 uur liep het computersysteem van de verkeersleiders vast", zegt de GVB-woordvoerder. "Uiteindelijk is besloten tot een herstart van het systeem. Ondanks dat een herstart bewerkelijk is en daardoor veel tijd kost. De oorzaak van het vastlopen van het systeem wordt onderzocht."

"Uiteindelijk is besloten tot een herstart van het systeem. Ondanks dat een herstart bewerkelijk is"

Vroege had eerder al gevraagd om uitleg over de stand van zaken in een gemeentelijke vergadering op 20 mei. Hij zal dan ook vragen stellen over de storing van gisteren. "Wat is de oorzaak, weet men dat en heeft men ervan geleerd? Tast men in het duister, dan hebben we een grotere uitdaging", zegt hij tegen AT5.

Het vervangen van het originele metrosysteem valt onder het project Signalling & Control Metro Amsterdam. D66-raadslid Jan-Bert Vroege vroeg in januari van dit jaar om een onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Volgens hem is het project "zeer complex en veelomvattend", zijn de totale kosten opgelopen tot 260 miljoen euro en is nog niet duidelijk of het niet nog meer gaat kosten.

Eigenlijk had CBTC nog voor de lancering van de Noord/Zuidlijn op het hele net al gebruikt moeten zijn, maar dat is dus nog steeds niet gebeurd. In de zomer van 2019 liet toenmalig wethouder Sharon Dijksma weten dat CBTC nog steeds niet ingevoerd kon worden , omdat er meerdere problemen waren gesignaleerd.

Sinds eind februari is het GVB "stapje voor stapje" bezig met de invoering van het nieuwe beveiligingssysteem op de andere metro's. Dat gebeurde eerst alleen op zondag, maar het aantal dagen is geleidelijk uitgebreid. Het GVB waarschuwde in februari al voor kinderziektes. "In een heel uitzonderlijk geval" zouden alle metro's uit kunnen vallen. Dat gebeurde gisteravond dus .

In de zomer van dit jaar zou er helemaal overgegaan moeten zijn op CBTC. "We voeren het systeem geleidelijk in", stelt de woordvoerder van het GVB. "Gedurende de gefaseerde ingebruikname houden we het oude treinbeveiligingssysteem achter de hand en is er kans op verstoring. Vooralsnog verwachten we nog steeds deze zomer definitief om te kunnen schakelen naar het nieuwe systeem."

Op de site van het GVB staat dat het nieuwe systeem op zondag 18 april, zondag 25 april en maandag 26 april "onder voorbehoud" weer wordt gebruikt. De woordvoerder zegt dat het gebruik van het nieuwe systeem op die dagen in principe gewoon doorgaat. Wel wordt per week bepaald of een geplande datum afvalt of dat er juist een dag bijkomt.