Blij, maar ook een 'gigantische opgave': bso's vanaf maandag weer open

Blij, maar ook wel even spannend. Zo kijken kinderopvangorganisaties naar de beslissing dat vanaf maandag de buitenschoolse opvang (bso) weer open gaat voor alle kinderen. Vooral voor kleine organisaties is het een hele uitdaging om de roosters rond te kunnen krijgen, grotere opvangkoepels hebben daar minder last van. "Iedereen is erg blij, maar van de organisatorische kant vraagt het nog wel wat."

Het is alle hens aan dek voor de kinderopvangorganisaties. Vanmiddag kwam het bericht dat het kabinet vanavond bekendmaakt dat vanaf maandag de bso weer volledig open mag. Die opvang was tot nu toe alleen nog open voor kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben of van ouders met een cruciaal beroep. Dat betekent snel schakelen voor de opvangcentra, want ze hebben maar een aantal dagen de tijd om zich daarop voor te bereiden. "We zijn een heel flexibele bedrijfstak om heel snel te schakelen, maar dit wordt wel een gigantische opgave qua roostering om alles weer volledig in te zetten", zegt Marga Hendriks. Ze is directeur van Kappio, een organisatie van kinderopvangcentra in het noorden van de provincie. Alles inzetten "Het is een enorme inspanning als je het hebt over de inzet van onze medewerkers en ook op zo'n korte termijn." Bij Kappio wordt volgens haar momenteel 90 tot 95 procent van het personeel al ingezet voor het draaiende houden van de noodopvang. "En dat betekende dat we op de grote locaties een pedagogisch medewerker in de reserve hadden die in kon springen bij ziekte. Die hebben we binnenkort niet meer, want nu moeten we alles inzetten." Daar komt bij dat de organisatie momenteel nog veel te maken heeft met medewerkers die in quarantaine zitten of nog aan het revalideren zijn van een ziekteperiode. "Maar we gaan er met vertrouwen in. Gezien de betrokkenheid gaat ons het zeker lukken, maar we vragen wel weer veel van ons personeel. Het is best kort dag, je hebt maar drie dagen om het te organiseren."

Waar Hendriks vooral ook benieuwd naar is, zijn de aanvullende regels die de overheid gaat geven voor het openen van de bso's. "In het onderwijs heb je scholen die te maken hebben met quarantaineregels, dat een klas in quarantaine moet bij een besmetting. In de bso hebben we soms een verzameling van drie verschillende groepen bij elkaar. Ik ben benieuwd of de overheid aangeeft dat we op leeftijd moeten indelen of iets dergelijks, of per klas indelingen moeten maken. Ik ben echt benieuwd, gezien hoe veel groepen nu in quarantaine zitten." Puzzel Ook opvangkoepel Tinteltuin wacht dat protocol met nieuwe regels af. "Die gaan we dan weer morgen verwerken en inrichten. Daar hebben we allemaal heel kort de tijd voor. Maar de kinderen zijn enorm gemist en we zijn er aan toe om ze weer te begroeten", zegt woordvoerder Elisa Roele. "Morgen gaat ook de puzzel qua bezetting gemaakt worden. Er zijn toch wat medewerkers in quarantaine nog. Daar ligt best een uitdaging." Wel maken ze gebruik van de kennis die is opgedaan bij de eerste lockdown voor het opstarten van de organisatie. En daar zijn ze niet de enigen in: organisatie Kindergarden met locaties in 't Gooi, omgeving Amsterdam en Haarlem, heeft zelfs draaiboeken ervoor gemaakt. "De eerste keer was voor iedereen nieuw. Het was zo zoeken wat je moet doen. Dat is na de eerste heropening geëvalueerd en in een draaiboek geplaatst", zegt algemeen directeur Nicole Krabbenborg. Tekst gaat door onder de foto.

Voor haar organisatie is de personele bezetting een minder groot probleem. "Het voordeel is dat wij 64 vestigingen hebben, wat maakt dat je een heel groot personeelsbestand hebt en flexibeler bent dat mensen kunnen invallen. Heb je twee vestigingen bijvoorbeeld, dan zit je snel met je handen in het haar." Extra personeel Forte, een opvangkoepel met locaties in de regio Alkmaar, heeft al een tijdje extra personeel in dienst om alles goed op te kunnen vangen. "Alle uitdagingen en creativiteit hoort bij ons werk", zegt woordvoerder Esther Zijl. "We hebben genoeg mensen aangenomen. We hebben voldoende mensen achter de hand. We kijken er heel erg naar uit. En ook ouders, die weer eventjes hun handen vrij kunnen hebben."