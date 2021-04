Huurprijzen dalen nergens zo drastisch als in Amstelveen: 12,7 procent goedkoper

De huurprijzen zijn in Noord-Holland binnen veel gemeenten gedaald, maar nergens is die daling zo groot als in Amstelveen. Sinds het vierde kwartaal van 2019 zijn de prijzen voor huurwoningen in de vrije sector met 12,7 procent gedaald. Volgens makelaar Bianca Combee komt dat door expats die wegblijven. "Toen het in China begon, belden ze al af."

Volgens Bianca is het aantal beschikbare huurwoningen ontzettend groot. In totaal zijn er meer dan 300 appartementen en huizen in de vrije sector die nu leeg staan. "Amstelveen zit vol met expats. Bijna 20 procent is een expat hier in Amstelveen. We hebben ontzettend veel internationale bedrijven en als expats niet kunnen komen, die de meeste woningen huren, daalt het natuurlijk." Bianca ziet veel expats verhuizen naar een woning met meer kamers of buitenruimte. "Vooral huidige huurders of mensen die iets tijdelijks nodig hebben", zegt ze:

Makelaar Bianca Combee over dalende huurprijzen - NH Nieuws

Die mogelijkheid hebben huurders door de dalende prijzen, zo legt de makelaar uit. "Dit appartement bijvoorbeeld, wordt normaal gesproken voor ongeveer 1.500 euro per maand verhuurd. Die gaat nu waarschijnlijk voor 1.300 euro weg. Als je in hetzelfde gebouw al woont en je betaalt meer voor je huidige woning, dan ga je natuurlijk weg als je hier voor 1.300 euro kan wonen." Waarom niet? Het Haarlemse bedrijf SettleService bemiddelt tussen expats en makelaars om deze professionals aan geschikte woonruimte te helpen. Ambra Di Tanna is zo'n bemiddelaar en erkent dat er heel wat verschuivingen gaande zijn op de woningmarkt. "Wat we nu veel zien is dat expats die al in Amstelveen wonen, naar een betere locatie verhuizen binnen de gemeente. De prijzen zijn aantrekkelijk dus in veel gevallen denken die expats: waarom niet?"

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Bianca verwacht wel dat de markt weer aan zal trekken als nieuwe expats naar Amstelveen komen. "We hebben wel expats op de wachtlijst staan dus het zal weer worden als het was. De prijzen zullen ook weer gaan stijgen. Langzaamaan, net als tijdens de vorige crisis, maar dat gaat wel weer gebeuren denk ik."