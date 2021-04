Dorpen verzetten zich tegen oprukkende industrie: "Ze zijn te ver gegaan"

Dat het industriegebied Hoogtij er komt weten de bewoners van de naastgelegen dorpen Naurena en Westzaan allang. Maar toen de gebouwen in één keer 30 meter hoog mochten worden van de gemeente Zaanstad was het toch even slikken voor de bewoners. Zij maken zich zorgen over een muur van blokkendozen in hun achtertuin en voeren nu actie.