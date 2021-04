Sportscholen willen weer open: "We kunnen in deze tijd cruciale rol spelen"

"Gelukkig hadden we een beetje ervaring", lacht Kelly Bruynesteijn. Haar sportschool Sporting de Gors in Purmerend heeft voor de tweede keer deze crisis net als veel andere sportscholen een grote tent opgebouwd, zodat er buiten gesport kan worden. Echt zoden aan de dijk zet het nog niet: ze hoopt dat er ook binnen snel weer gesport kan worden.

"De tent moet aan drie kanten open zijn voor de verse lucht. Alles hebben we van binnen naar buiten gesleept, geholpen door familie en vrienden", vertelt Bruynesteijn terwijl ze naar de tent kijkt. Dit keer zit er een goede vloer in, waardoor de apparatuur beter beschermd is tegen de weersinvloeden. "We wilden gewoon weer heel graag aan de slag, stilzitten is niks voor ons."

Met weer een coronapersconferentie in aantocht is het duimen geblazen voor de sportscholen, al verwacht Bruynesteijn er dit keer niet al te veel van. Ook Yvonne Smits, directeur van de Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES), is niet hoopvol. Ze vindt het niet goed dat de sportscholen nog steeds gesloten zijn. In samenwerking met de Stichting Artsen Covid Collectief werd vandaag onderstaande video gepubliceerd.

