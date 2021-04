Terugkijken: persconferentie Rutte en De Jonge over coronamaatregelen

Als de situatie het toelaat, kunnen op 28 april de terrassen, onder voorwaarden, weer open en verdwijnt de avondklok. Dat staat in het uitgebreide openingsplan voor versoepelingen dat het kabinet heeft gepubliceerd. Daarover wordt op 20 april besloten.

In het plan wordt nadrukkelijk gezegd dat niets in beton is gegoten; alles is afhankelijk is van de situatie op dat moment. Als de besmettingscijfers en ziekenhuisbezetting te hoog is, gaan de versoepelingen niet door.

Ook vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten spelen hierbij een belangrijke rol. In het verleden is de 'routekaart' voor versoepelingen regelmatig omgegooid.

Vanaf 19 april gaat de buitenschoolse opvang weer helemaal open. De laatste tijd was dit alleen open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of een moeilijke thuissituatie.

Bekijk hieronder de persconferentie terug: