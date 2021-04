🔴 LIVE: persconferentie Rutte en De Jonge over coronamaatregelen

In de vorige persconferentie werd gesproken over versoepelingen, indien de besmettingscijfers het toe zouden laten. Zondagmiddag na het Catshuisoverleg werd al duidelijk dat die versoepelingen waarschijnlijk een week, of langer, worden uitgesteld, omdat de piek in besmettingscijfers van de derde coronagolf nog niet is geweest.

Het lijkt er wel op dat de buitenschoolse opvang weer helemaal open gaat. De laatste tijd was dit alleen open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of een moeilijke thuissituatie.

Bekijk hieronder de persconferentie: