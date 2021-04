NH Nieuws-documentaire over cafébrand Volendam genomineerd voor NL Award

De documentaire 'Daar praten we niet meer over' van Gerie Smit en Mischa Korzec is genomineerd voor een NL Award in de categorie 'Beste videoproductie'. Deze categorie is het erepodium voor videoverhalen die zich onderscheiden in kwaliteit, creativiteit en originaliteit.

Roos en Gerie 't Hemeltje - NH Nieuws

De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. De documentaire gaat over de cafébrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 in café 't Hemeltje in Volendam. Gerie was zelf een van de slachtoffers. De documentaire is niet alleen een zoektocht naar verstopte emoties, want veel vragen bleven tot op heden onbeantwoord. Echt praten over die rampzalige nacht, dat doen ze niet meer in het dorp. Waar Gerie gaandeweg achter komt is dat juist zíj́ niet graag over de brand praat, want 'ze vindt zichzelf geen slachtoffer'. De jury looft alvast het persoonlijke perspectief:

Quote "Documentaire die je grijpt. Heel persoonlijk doordat zij ook zelf slachtoffer is, een persoonlijke zoektocht" jury: Nl awards

Documentairemaakster Gerie Smit over haar nominatie: "De reacties op de documentaire waren overweldigend. Ik stond niet alleen in de zoektocht naar verstopte emoties. We hebben na 20 jaar het gesprek weer op gang gebracht. Ik ben NH Nieuws dan ook dankbaar dat ik de tijd en ruimte heb gekregen om met een topteam van collega's dit persoonlijke verhaal te maken. We zijn heel trots dat we genomineerd zijn." Op 27 mei wordt bekend gemaakt welke inzending de Gouden Award in de wacht heeft gesleept. Dit is de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van alle Nederlandse regionale omroepen. De documentaire 'Daar praten we niet meer over is' is hieronder terug te zien. Ook is de documentaire geheel te bekijken op YouTube.

Documentaire 'Daar praten we niet meer over' - NH Nieuws