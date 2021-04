882 coronaboetes uitgedeeld in West-Friesland, 110 waarschuwingen gegeven

De politie heeft in het afgelopen jaar 882 coronaboetes uitgedeeld aan Westfriezen en in deze periode zijn er 110 waarschuwingen gegeven. De politie moest het vaakst in actie komen voor het negeren van de avondklok.

De politie heeft onlangs bekendgemaakt hoeveel coronaboetes en -waarschuwingen zij in het afgelopen jaar hebben uitgedeeld. Daaruit blijkt dat er in heel Nederland meer dan 110.000 coronabekeuringen uit zijn geschreven, en dat er ruim 40.000 waarschuwingen zijn gegeven. Ongeveer een op de vijf boetes werd uitgeschreven in Noord-Holland.

In West-Friesland werden in totaal 882 coronaboetes uitgedeeld en waarschuwde de politie 110 keer. Het vaakst moest de politie ingrijpen in de gemeente Hoorn, waar ruim de helft van de Westfriese coronabekeuringen werden uitgeschreven. Ook moest de politie daar het vaakst iemand waarschuwen.

Opvallend is dat de politie in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec niemand een waarschuwing heeft opgelegd. In Opmeer werd in het afgelopen jaar één iemand gewaarschuwd voor het overtreden van de coronaregels. In dezelfde gemeente werd met 25 het minst aantal boetes uitgedeeld.

Bekijk hieronder hoeveel bekeuringen en waarschuwingen in jouw gemeente werden uitgedeeld: