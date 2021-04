The Style Outlets moest na 19 dagen al dicht en heropening is nog onduidelijk

The Style Outlets in Halfweg opende op 26 november vorig jaar de deuren, maar kon na 19 dagen alweer sluiten. De huidige lockdown gooide roet in het eten. De voorgenomen heropening op 21 april die het kabinet in de plannen had staan is van tafel. Nu noemt het kabinet 28 april als nieuwe datum, tenminste als de coronacijfers het toelaten. De datum is nog onzeker, maar wanneer het zover is, heeft centermanager van de Style Outlets, Marcel Herben, vertrouwen in een goede heropening.

The Style Outlets opende te midden van de coronacrisis de deuren. Een bizarre situatie noemt centermanager van The Style Outlets, Marcel Herben, het. "Op 26 november mochten we de deuren openen en na 19 dagen waren we weer dicht. Een hele vervelende situatie. Maar ik ben wel positief. Die eerste dagen waren we wel succesvol." Toen in november het shoppen weer beperkt toegestaan was, mochten er 2.000 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn. "Maar dat is met restricties, zonder kunnen er makkelijk 4.000 of 5.000 man in."

Run

Als de coronacrisis voorbij is, verwacht Herben geen stormloop op de outlet. "Ik verwacht geen run. Het zal gefaseerd gaan. Ik denk dat mensen bewuster zullen omgaan met hun bezoek." Maar merkendeskundige Paul Moers vindt dat de winkelier zich wel op een run moet voorbereiden. Volgens hem wil de consument, als het weer kan, een inhaalslag maken. "Als de coronacrisis voorbij is dan gaat het winkelen weer fors aantrekken. Dan gaan we als jonge koeien de weilanden in."

Tegelijkertijd moet de winkelier zich ervan bewust zijn dat online gigantisch gegroeid is. Dat komt doordat er een verschuiving van off- naar online is geweest, een gevolg van de coronacrisis nu de winkels al maandenlang dicht zijn. "Online is voor eeuwig in het geheugen gegrift. Iedereen ziet het gemak ervan. En als winkelier weet je dat je keihard moet knokken tegen online. En dat doen ze nu nog maar heel matig."

Volgens de merkenexpert moeten de winkeliers inzetten op de beleving. "Winkels gaan van een logistieke naar een inspiratieve functie. Zet in op geur, kleur, geluid. Winkels als de Bijenkorf of Rituals die snappen wat beleving is."

Leegstand

Waar de binnensteden in de toekomst volgens de merkenspecialist met leegstand te maken krijgen, geldt dat niet voor de outlet. "Ondanks de pandemie hebben we vijf nieuwe merken voor de outlet kunnen aantrekken. Met de opening hadden we 75 procent van het centrum verhuurd, nu komt daar een paar procent bij." Volgens de centermanager zijn er nog wat units die ze kunnen verhuren, maar die zijn al gereserveerd voor nieuwe partijen waarmee ze in gesprek zijn.