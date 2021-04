Zoveel coronaboetes werden er uitgedeeld in jouw gemeente

Van iedere vijf coronaboetes die het afgelopen jaar in Nederland zijn uitgedeeld, is er één in onze provincie uitgeschreven. Koploper is Amsterdam met ruim 10.000 overtredingen, maar ook in Haarlem en Alkmaar werden per 1.000 inwoners gemiddeld tien mensen beboet. Het vaakst kwam de politie in actie voor het negeren van de avondklok.