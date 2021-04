Politie deelt meer dan 1.000 coronaboetes uit in Alkmaar, 663 voor overtreden avondklok

De politie heeft in Alkmaar het vaakst coronaboetes uitgeschreven vergeleken met de rest van de regio, blijkt uit cijfers van de politie. In een jaar tijd werden er 1.059 coronaboetes uitgeschreven, waarvan 663 voor het overtreden van de avondklok.

Volgens politiewoordvoerder Noord-Holland Erwin Sintenie zijn de verschillen voornamelijk te verklaren door de dichtbevolktheid van het stedelijk gebied. "Er wonen daar meer mensen, daarom gebeurt daar ook meer per vierkante meter, dus hebben we in deze gebieden meer politiecapaciteit."

In de grote steden vallen de cijfers over het algemeen hoger uit dan in kleinere gemeenten. Hebben inwoners van kleinere gemeenten de regeltjes simpelweg beter onder de knie?

In de publieke ruimte kregen tien Alkmaarders een boete voor het niet dragen van een mondkapje. In het openbaar vervoer werden geen boetes uitgedeeld.

Verder werden er van maart 2020 tot en met maart dit jaar in Alkmaar 234 boetes uitgeschreven in verband met de noodverordening. Er gingen 93 mensen op de bon voor het overtreden van de anderhalvemeterregel, 54 bekeuringen werden uitgeschreven voor groepsvorming en 5 voor het overtreden van het alcoholverbod.

In Heerhugowaard kregen 152 inwoners een bekeuring voor het overtreden van de avondklok, 59 voor het overtreden van de noodverordening en 22 voor groepsvorming.

De politie in Castricum bekeurde 82 mensen voor het overtreden van de avondklok. Er werden 36 boetes uitgeschreven wegens groepsvorming. In Bergen gingen 79 inwoners op de bon voor het niet naleven van de avondklokregel, tegenover 23 boetes voor het overtreden van de noodverordening.

In Langedijk kregen 68 mensen een boete vanwege de avondklok en 45 voor het overtreden van de noodverordening. In Heiloo waren dat er 63 tegenover 19. Over alle gemeenten in de regio Alkmaar werden in totaal 17 boetes uitgedeeld vanwege de mondkapjesplicht. Sinds maart 2020 zijn er in de hele regio 1.761 boetes uitgedeeld.

