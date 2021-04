Inbrekers zorgen voor duizenden euro's schade bij tuindersvereniging Texelstroom

In twee weken tijd is amateurtuindersvereniging Texelstroom in Den Helder twee keer bezocht door inbrekers. Rijk zullen de dieven er niet van geworden zijn, maar de schade voor de leden van de vereniging is groot. Het kost duizenden euro's om alle ramen en deuren weer te repareren.

"Alle lof voor de politie", zegt voorzitter Peter Spaansen van de vereniging. "Ze kwamen direct met drie mensen. De politie denkt dat het om drugsgebruikers gaat omdat er veel zoetigheid is meegenomen en genuttigd. En als ze aan de heroïne zitten, zijn ze daar gek op."

Afgelopen weekend kwam de inbrekers binnen bij elf tuinhuisjes. De eerste plek was het huisje van de voorzitter zelf. "Ze hebben een werkjasje meegenomen en twee schroevendraaiers waarmee ze dan weer de andere huisjes zijn binnengekomen", vertelt hij. De schade aan het raamkozijn is duidelijk: "Ze zijn niet erg dik, want ze konden tussen de tralies doorkomen."

Chillen

"Kijk: in dit huisje hebben ze nog zitten chillen", vertelt John Mollema tijdens een korte rondleiding langs alle schades. "Ze hebben hier gezeten en de kachel aangedaan. Die hebben ze ook laten branden. Ze hebben hier gedronken en gegeten." Na hun strooptocht over het terrein zijn ze via pallets over een slootje er weer vandoor gegaan.

"Twee weken terug is er al ingebroken in onze kantine. We kregen net de factuur binnen van 5.500 euro om alles te repareren. En de dieven hebben er niks aan gehad", zegt voorzitter Spaansen. "Het is alleen vervelend. Maar goed, ik lig er niet wakker van. En je kan doen wat je wil, nog meer beveilgiging er op zetten, maar ja. Misschien moeten we maar een paar grote herdershonden laten rondlopen hier."