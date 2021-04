Huurprijzen dalen flink in Noord-Holland: grootste prijsdaling in tien jaar

De huurprijzen in de vrije sector zijn in Noord-Holland gedaald. De gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector in Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 met 2,4 procent gedaald vergeleken met een jaar geleden. Noord-Holland is de hardste daler, blijkt uit onderzoek van woningplatform Pararius.

De gemiddelde huurprijs van huizen in de vrije sector daalde met 6,8 procent tot 20,03 euro per vierkante meter per maand. Hiermee is de provincie nog altijd veruit de duurste van het land, maar de prijs daalt al sinds het vierde kwartaal van 2019. "Het is een trend die je al zag", aldus Marcel Trip van de Woonbond. "Mede omdat Pararius veel aanbiedt in het hogere segment dat ook voor expats interessant kan zijn, ontstaat deze daling. Als die wegblijven, drukt dat de prijs."

Amsterdam laat een daling van 7,4 procent zien als gekeken wordt naar de huurprijs in dezelfde periode vorig jaar. Een dalende vraag en meer beschikbaarheid verklaart de huurprijsdaling. Ook in andere steden in de provincie is een forse daling te zien: de prijzen daalden ook in Alkmaar (-11,7 procent), Amstelveen (-12,7 procent), Haarlem (-8 procent) en Hilversum (-4,6 procent).

Noord-Holland duurste provincie

De gemiddelde Nederlandse huurprijs per vierkante meter is 16,34 euro. In vijf steden ligt de prijs hoger dan het landelijke gemiddelde en drie daarvan bevinden zich in Noord-Holland. In Amsterdam, Amstelveen en Haarlem betaal je meer. "Amsterdam spant vaak de kroon als het om woningmarktproblemen gaat. Daarbij is de vrije sector met name iets dat in stedelijke gebieden speelt. Noord-Holland heeft de hoogste huurprijzen, het is daarom tegelijkertijd logisch dat de daling procentueel ook hoger is."

