De Peiling: Het is tijd voor versoepelingen van de coronamaatregelen

Het kabinet heeft de versoepelingen van de coronamaatregelen uitgesteld. Een grote teleurstelling vindt zes op de tien Nederlanders, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Vind jij het tijd voor versoepelingen? En welke maatregelen kunnen wat jou betreft vervallen? Houd jij je nog aan de regels? Of sta je achter de beslissing van het kabinet? Laat het ons weten in De Peiling.