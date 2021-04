Jong AZ boekt overtuigende zege op FC Dordrecht

Jong AZ was veruit de bovenliggende partij op het Sportcomplex in Wijdewormer. Na 27 minuten kwamen de Alkmaarders op voorsprong via Bram Franken en een minuut later verdubbelde Richionell Margaret de score: 2-0. Na rust waren Jelle Duin en Mohamed Taabouni trefzeker voor de elftal van Michel Vonk en beslisten daarmee de eindstand op 4-0.

Door de overwinning klimt Jong AZ een plaats op de ranglijst. Op dit moment staat het elftal zeventiende met 32 punten uit 33 wedstrijden.