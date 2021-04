Telstar trekt zege weer niet over de streep: "Dit is de reden dat wij in het rechterrijtje staan"

Telstar mocht tot in de laatste minuut hopen op de overwinning, maar in extremis kregen de Velsenaren toch de gelijkmaker van Almere City (1-1) om de oren. "Dit is alweer de zoveelste keer", zegt trainer Andries Jonker na afloop.

"Dit is de reden waarom wij in het rechterrijtje staan", zegt Jonker na het gelijkspel bij Almere City. Een vrije trap in de 96 minuut werd binnengekopt door invaller Balker. "Wij hebben last van wegzakkers. Je moet nog een keer opletten. Je moet gewoon je man dekken, duel aangaan en strijd leveren. Dat doen we in het allerlaatste moment niet en voor de zoveelste keer kost dat twee punten."

Telstar stond de hele tweede helft met de rug tegen de muur en kwam er bijna niet aan te pas. Het was bijna een wonder dat doelman Jasper Schendelaar zijn bal nog zo lang schoon wist te houden. "Ik dacht dat we hem nog over de streep zouden trekken", zegt Schendelaar, die voor het eerst in negentien wedstrijden weer de nul dacht te houden. De doelman haalde flink wat ballen eruit, maar moest alsnog vissen. "Ik ben belangrijk voor het team geweest, ik heb gestreden. Maar het is zo zuur dat we hem nog tegenkrijgen."

