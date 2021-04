NH Nieuws-panel geïrriteerd over 'zwalkend coronabeleid': roep om versoepeling

Er is flink wat irritatie nu de eerder uitgelekte versoepelingen toch niet doorgaan. Veel deelnemers spreken van een 'zwalkend coronabeleid'. Zestig procent zegt dat er nauwelijks tot helemaal geen sprake is van een helder beleid. Dat er nu mogelijk op 28 april alsnog versoepelingen komen, gaat er dan ook moeilijk in. Bijna twee derde gelooft er weinig van.

Toch is er ook wel begrip voor het uitstellen van versoepeling. Veel deelnemers vonden het een slecht moment omdat de mogelijk echte coronapiek er nog aan moet komen, en vrezen voor de zorg. Zo is 44 procent in hoge tot zeer hoge mate voorstander, en 22 procent in redelijke mate. Nog eens een derde is het er niet mee eens

Terrassen weer open: minder steun avondklok

Er is veel steun voor het heropenen van winkels en terrassen. Vooral die laatste kent veel voorstanders. Iets meer dan de helft is in hoge tot zeer hoge mate voorstander. Verder valt op dat de steun voor de avondklok afneemt. In januari was nog 57 procent groot voorstander, dat daalde in maart al naar 47 procent, en nu is dat 39 procent. Daarbij valt ook op dat de groep die het helemaal niks vindt, ook flink is gegroeid.