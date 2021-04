Terugkijken: NH Sport van 12 april

In deze uitzending van NH Sport zie je hoe de korfballers van Koog Zaandijk het favoriete Fortuna verslaan en daardoor blijven dromen van de zaalfinale in Ahoy. Verder het opmerkelijke verhaal van handballer Vaidas Trainavicius die via Hurry Up bij Aalsmeer is beland. Waar spelen de rugbyers van RFC Haarlem en Ascrum om? En er is een vers Bakkie Pleur.

Heb je de uitzending van NH Sport vanavond gemist? Kijk hem hier dan op je gemak terug!